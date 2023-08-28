Мобилизация студентов осенью: могут ли вручить повестку учащимся

Право на отсрочку от мобилизации студенты имеют только на время обучения. Поэтому многие беспокоятся, могут ли их мобилизовать до начала учебного года.

Студенты и аспиранты имеют право на отсрочку. Однако есть моменты, которые следует учесть.

Смотрите также Когда мужчина может отказаться от получения повести: юрист указал, на что обратить внимание

Кто может получить отсрочку осенью

Согласно статье 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся на дневной или дуальной формах получения образования, не подлежат призыву на военную службу при мобилизации, на особый период.

Студенты очной или дуальной формы обучения имеют право на отсрочку в течение времени, когда они находятся в соответствующем статусе – до получения дипломов. Пока военнообязанный имеет подтверждающий документ, что он студент, аспирант или докторант дневной и дуальной формы обучения, он получает отсрочку от мобилизации.

Кого из студентов могут мобилизовать и при каких условиях

Однако студентов могут мобилизовать в так называемое "промежуточное", переходное между учебами время. К примеру, когда лицо является абитуриентом, поступает после окончания колледжа в университет, после окончания бакалавриата в высшем учебном заведении в магистратуру, по окончании ВУЗ в аспирантуру и перед поступлением на докторантуру.

Например, обычно в большинстве высших учебных заведений бакалавры получают диплом в конце июня или начале июля, а приказ о зачислении на магистратуру вступает в силу в начале сентября. Так что фактически с начала июля до начала сентября военнообязанный не имеет права на отсрочку.

Еще одним основанием вручения повестки студенту до получения диплома является его отчисление из учебного заведения. Пока студента не отчислят, то есть пока нет приказа об этом, право на отсрочку действует. Но когда решение об отчислении вступит в силу, военнообязанный перестает быть студентом, поэтому его могут мобилизовать.

Что делать студенту, если он получил повестку

Закон не запрещает вручать повестки студентам колледжей и университетов. Иногда если студент предъявит студенческий билет сотрудникам военкомата, они могут решить не вручать повестку.

Но если повестку вручили, игнорировать ее нельзя. Следует явиться в ТЦК с актуальными документами, подтверждающими статус студента (аспиранта) дневной формы обучения и ссылаться на п. 1 ч. 3 ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".