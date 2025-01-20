Отсрочка для студентов и аспирантов: стало известно, когда в Резерв+ возобновят услугу

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Большинство услуг доступно в приложении Резерв+.

В приложении Резерв+ планируют восстановить услугу оформления отсрочки. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заместителя министра обороны Екатерину Черногоренко.

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Уже получили сотни запросов

По словам Черногоренко, с 22 января в Резерв+ возвращаются отсрочки для студентов и аспирантов.

Сразу после обновления и успешного тестирования обмена с Министерством образования и науки Украины планируем восстановить отсрочки для студентов и аспирантов, ведь получили сотни запросов на восстановление услуги,

– написала она.

Ранее пользователи массово жаловались, что не могут оформить отсрочку через приложение. Некоторое время функция была недоступна, однако после выполненных работ она снова возвращается.

Студенты, которые получают первое высшее образование, не подлежат мобилизации, но есть три категории, которые могут быть призваны во время военного положения.

Для выезда за границу студенты должны иметь отсрочку, быть участниками академической мобильности и получать образование на дневной форме.