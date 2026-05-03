Могут ли студенты потерять отсрочку после 25 лет: что говорят юристы

Мужчины, которые получают высшее образование, имеют право на отсрочку от мобилизации даже после достижения 25-летнего возраста. Сейчас изменений в законодательство по этому вопросу не вносили.

Соответствующие объяснения предоставили юристы на специализированном портале "Юристы.UA".

Может ли студент после 25 лет потерять отсрочку?

Соискатели высшего образования после достижения 25-летнего возраста смогут и в дальнейшем пользоваться правом на отсрочку от мобилизации при условии соблюдения непрерывности и логической последовательности получения образования.

Специалисты напомнили, что законопроект №13634-1, который предусматривал возможную отмену отсрочки для студентов старше 25 лет, еще не приняли. Поэтому в случае поступления на магистратуру после 25 лет и при условии отсутствия нарушений в учебной последовательности, человек может оформить отсрочку от мобилизации.

В свои 25 лет лицо мужского пола может учиться в магистратуре, а также получать бронирование. И так, это дает право на отсрочку от мобилизации. Никаких изменений в законодательстве по этому поводу пока нет,

– подчеркнул адвокат Юрий Айвазян.

Важно! В Министерстве обороны недавно сообщили, что отдельные категории граждан имеют право на отсрочку до завершения мобилизации. В ведомстве уточнили, что если такая отсрочка отображается в приложении "Резерв+", она будет действовать до завершения текущего мобилизационного периода, который устанавливается соответствующим указом Президента Украины.

Что этому предшествовало?

В январе сообщалось, что в Верховной Раде рассматривали возможные изменения в правила мобилизации. В частности, депутаты обсуждали вариант отмены отсрочки для мужчин в возрасте от 25 лет, которые поступают в учреждения высшего, профессионального предвысшего или профессионального образования.

Народный депутат и председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак объяснял, что после начала полномасштабной войны многие люди якобы использовали обучение как способ избежать мобилизации, поступая в вузы не с образовательной целью.

Поэтому в парламенте искали способы устранить такие "лазейки" в законодательстве. Бабак отмечал, что один из законопроектов уже рассматривался в комитете по вопросам нацбезопасности и обороны.

Какие правила мобилизации должны знать студенты?

У Законе Украины "О мобилизационной подготовке" отмечается, что право на отсрочку имеют не все студенты. Она предоставляется таким категориям:

студенты, которые учится на дневной или дуальной форме;

соискатели первого высшего образования;

те, кто продолжают обучение после предыдущего уровня, например, переходят из бакалавриата в магистратуру.

Зато студенты заочной или дистанционной формы обучения, а также те, кто получает второе или следующее высшее образование, могут подлежать мобилизации.

В то же время в парламенте продолжаются обсуждения возможных изменений, в частности относительно возрастных критериев для предоставления отсрочки.