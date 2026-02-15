В Раде раскрыли, как могли изменить отсрочку для студентов
- В Верховной Раде решили не отменять отсрочку от мобилизации для студентов, которые поступили в университеты сразу после школы.
- Отсрочка предоставляется тем, кто получает последовательные уровни образования, а массовое желание учиться в 40 – 50 лет не приравнивается к классическому студенчеству.
В Верховной Раде заявили, что студенты, которые поступили в университеты сразу после школы, не имеют проблем с отсрочкой от мобилизации. Наоборот, государство заинтересовано в сохранении этой категории молодежи, как основы будущего экономического развития.
Государство уже обратило внимание на тех, кто стремится избежать мобилизации получая не первое высшее образование. Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, депутат фракции "Слуга народа" Федор Вениславский.
Что в Раде говорят об отсрочке для студентов после школы?
В Верховной Раде не планируют отменять отсрочку от мобилизации для студентов, которые после окончания школы поступили в учреждения высшего образования. По словам народного депутата, именно эта категория молодежи не вызывает никаких вопросов у законодателей.
Вениславский объяснил, что право на отсрочку должно предоставляться тем, кто получает последовательные уровни образования – от среднего до высшего и аспирантуры. В то же время ранее существовали случаи, когда люди после получения одной специальности поступали на другую, используя это как формальный повод для продолжения отсрочки, однако эти возможности частично уже ограничили.
Депутат отметил, что массовое желание учиться в 40 – 50 лет нельзя приравнивать к классическому студенчеству, ведь это не соответствует реальной логике образовательного процесса. Зато выпускники школ остаются приоритетной группой, поскольку именно они формируют кадровый потенциал страны.
Отдельно он отметил, что разрешение на выезд за границу для молодежи также может иметь положительный эффект, ведь студенты имеют возможность получать образование в ведущих западных университетах и впоследствии вернуться в Украину для восстановления экономики после войны.
Кто может получить отсрочку в 2026 году?
В 2026 году изменились условия для бронирования аграриев в Украине. Отныне предприятия должны соответствовать новым критериям Минэкономики. Для статуса критически важного предприятия необходимо иметь не менее 1 тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий или годовой доход от 40 миллионов гривен.
В Украине продолжают совершенствовать механизм оформления отсрочек. Отныне автоматически продлеваются отсрочки для около 90% случаев из-за проверки данных в государственных реестрах. Категории граждан, которые подпадают под автоматическую отсрочку, включают лиц с инвалидностью, временно непригодных, многодетных родителей, студентов, а также родственников погибших военных.
Накануне депутаты проголосовали за то, чтобы предоставить отсрочку от мобилизации для молодых людей, которые отслужили по контракту. Отсрочка будет действовать год и касается тех, кто служил по контракту 18 – 25 лет.