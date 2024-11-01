24 Канал со ссылкой на УНИАН рассказывает, могут ли мобилизовать студентов.

Смотрите также Новые условия бронирования, реформа МСЭК и выплаты по инвалидности: что изменится с 1 ноября

Все ли студенты имеют отсрочку

Вообще студенты имеют право на отсрочку, если получают первое высшее образование и учатся на дневной или дуальной форме. Также освобождаются от призыва все аспиранты, докторанты и ассистенты-стажеры.

Важно! Отсрочка для студентов не предоставляется автоматически. Чтобы воспользоваться этим правом, лица должны подать справку из деканата в ТЦК. Если же человек не сообщил военкомат о том, что является студентом, его считают военнообязанным и он все еще может получить повестку.

Когда отсрочка для студентов не предусмотрена:

если лица учатся на вечерней или заочной форме;

получают не первое высшее образование;

получают образование, ниже имеющегося;

отказываются проходить общевойсковую подготовку (таких мужчин исключат из вуза).

Мобилизация лиц моложе 25 лет

Среди важных изменений то, что в Украине пока не могут мобилизовать лиц в возрасте от 18 до 25 лет. Граждан этой возрастной категории могут мобилизовать только с их согласия и по условиям контракта.

В то же время это правило не распространяется на мужчин, которые прошли военную кафедру, получили звание офицеров запаса и военно-учетную специальность. Их мобилизовать могут вполне на законных основаниях.

Справочно. 29 октября Верховная Рада Украины одобрила продление военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней по предложению Президента Владимира Зеленского. Соответствующее решение поддержали более 300 депутатов. Таким образом, военное положение в Украине будет действовать до 7 февраля 2025 года. Парламент 13-й раз голосует за продление чрезвычайного положения.