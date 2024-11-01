24 Канал з посиланням на УНІАН розповідає, чи можуть мобілізувати студентів.

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Чи усі студнети мають відстрочку

Узагалі студенти мають право на відстрочку, якщо отримують першу вищу освіту та навчаються на денній або дуальній формі. Також звільняються від призову всі аспіранти, докторанти і асистенти-стажисти.

Важливо! Відстрочка для студентів не надається автоматично. Аби скористатись цим правом, особи мають подати довідку з деканату до ТЦК. Якщо ж чоловік не повідомив військкомат про те, що є студентом, його вважають військовозобов'язаним і він усе ще може отримати повістку.

Коли відстрочка для студентів не передбачена:

якщо особи навчаються на вечірній або заочній формі;

здобувають не першу вищу освіту;

здобувають освіту, нижчу за наявну;

відмовляються проходити загальновійськову підготовку (таких чоловіків виключать із вишу).

Мобілізація осіб молодше 25 років

Серед важливих змін те, що в Україні наразі не можуть мобілізувати осіб віком від 18 до 25 років. Громадян цієї вікової категорії можуть мобілізувати лише за їх згодою та за умовами контракту.

Водночас це правило не поширюється на чоловіків, які пройшли військову кафедру, отримали звання офіцерів запасу та військово-облікову спеціальність. Їх мобілізувати можуть цілком на законних підставах.

Довідково. 29 жовтня Верховна Рада України схвалила продовження воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів за пропозицією Президента Володимира Зеленського. Відповідне рішення підтримали понад 300 депутатів. Таким чином, воєнний стан в Україні буде діяти до 7 лютого 2025 року. Парламент 13-ий раз голосує за продовження надзвичайного стану.