Автопродление отсрочки: в каких случаях не надо идти в ЦПАУ

29 апреля, 19:53
3

Дария Черныш
Основные тезисы
  • В Украине действует автоматическое продление отсрочки от мобилизации для определенных категорий лиц, если основания для нее до сих пор актуальны и подтверждаются в государственных реестрах.
  • Автопродление касается лиц с инвалидностью, родителей детей с инвалидностью, студентов, педагогов и других категорий граждан.

В Украине действует автоматическое продление отсрочки от мобилизации для определенных категорий лиц. Им не надо идти в ЦНАП, в частности, если основания для нее до сих пор актуальны.

Подробнее об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Когда отсрочка может продолжиться автоматически?

В Минобороны объяснили, что автопродление отсрочки от мобилизации возможно в двух случаях: основания для нее до сих пор актуальны и система может подтвердить их в государственных реестрах. Функция действует как для отсрочек, оформленных через Резерв+, так и через центр предоставления админуслуг.

При таких условиях автоматически отсрочка будет продолжаться у следующих категорий украинцев:

  • люди с инвалидностью и временно непригодные к службе,
  • родители ребенка с инвалидностью до 18 лет, совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы,
  • те, кто имеют жену (мужа), родных или отца или мать жены с инвалидностью I или II группы,
  • женщины и мужчины военных с ребенком, родители трех и более детей и те родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет,
  • студенты, аспиранты, работники высшего и профобразования, учителя школ,
  • люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или военного положения. Также родственники Героев Украины, отмеченных посмертно за мужество во время Революции Достоинства.
  • люди, лишенные свободы в результате вооруженной агрессии против Украины. Также военные, освобожденные из плена. Люди после однолетнего контракта 18 – 25,
  • родители, которые воспитывают тяжелобольного ребенка без инвалидности или те, кто ухаживают за тяжелобольным членом семьи. Также опекуны человека, который признан недееспособным,
  • Те, кто имеют жену (мужа) с инвалидностью III группы.
  • люди, которые ухаживают за родственником 2 или 3 степени родства с инвалидностью.

В Минобороны отмечали, что отсрочка от мобилизации не отменяет ответственность за нарушение учета. Так что, даже в таких случаях в Резерв+ может появиться сообщение о розыске. Тогда ТЦК и СП направляют запрос в полицию для будущего составления протокола.

Кстати, многодетные родители могут получить отсрочку, если они фактически воспитывают детей и не имеют задолженности по алиментам.

Напомним, Верховная Рада 28 апреля поддержала продление военного положения и мобилизации в Украине еще на 90 дней – до 2 августа 2026 года. Это 19 соответствующее решение с начала полномасштабного вторжения.

