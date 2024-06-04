С 18 мая 2024 года вступил в силу новый закон о мобилизации. Согласно ему также обновлены и правила воинского учета и мобилизации. В Одесском областном ТЦК и СП рассказали, что делать, если у военнообязанного есть основания для отсрочки от мобилизации.
Смотрите также Оборонные предприятия обратились в Кабмин из-за мобилизации работников
Право на отсрочку дает комиссия
Согласно новому закону о мобилизации, военнообязанный (кроме забронированных за органами власти) должен лично подать на имя председателя комиссии заявление по форме, утвержденной отдельным постановлением Кабмина.
К заявлению должны прилагаться документы (или их копии), подтверждающие право на отсрочку. На веб-странице постановления есть исчерпывающий перечень документов, которые нужно добавить в том или ином случае – бронирование, опекунство, получение образования и тому подобное.
Дальше дело за комиссией. Она изучает полученные от военнообязанного заявление и документы, при необходимости готовит запросы в органы государственной власти для получения информации, подтверждающей право заявителя на отсрочку. Также может использоваться информация из публичных электронных реестров.
Новые правила мобилизации
- С 1 июня в Украине отменили статус "ограниченно годного". Теперь военнообязанные могут быть признаны ВВК годными, непригодными, или временно непригодными к военной службе. Мужчины, которые получили статус "ограниченно годных" до 4 июня 2024 года, должны повторно пройти медосмотр в течение 9 месяцев.
- После обновления данных в приложении Резерв+, эту информацию смогут увидеть правоохранители и сотрудники ТЦК. Обновление военно-учетных данных означает, что военнообязанный выполнил законное требование и не будет оштрафован за нарушение. Однако, военнообязанному, который обновил данные через Резерв+, могут вручить повестку на улице.
- Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач объяснил, что водители бронируются по специальной процедуре. Для начала предприятие должны признано критическим для жизнедеятельности страны. После того оно должно подать 50% от своих работников на бронирование. Это могут быть водители, механики и другие сотрудники.
- После вступления в силу нового закона о мобилизации, у полиции появились дополнительные полномочия. Теперь полицейские вместе с сотрудниками ТЦК участвуют в оповещении военнообязанных и проверяют документы. Однако, правоохранители не могут вручать повестки.