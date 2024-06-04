З 18 травня 2024 року набрав чинності новий закон про мобілізацію. Згідно з ним також оновлені й правила військового обліку та мобілізації. В Одеському обласному ТЦК та СП розповіли, що робити, якщо у військовозобов'язаного є підстави для відстрочки від мобілізації.

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Право на відстрочку дає комісія

Згідно з новим законом про мобілізацію, військовозобов'язаний (крім заброньованих за органами влади) має особисто подати на ім'я голови комісії заяву за формою, що затверджена окремою постановою Кабміну.

До заяви мають додаватися документи (або їх копії), що підтверджують право на відстрочку. На веб-сторінці постанови є вичерпний перелік документів, які потрібно додати у тому чи іншому випадку – бронювання, опікунство, здобування освіти тощо.

Далі справа за комісією. Вона вивчає отримані від військовозобов'язаного заяву та документи, за потреби готує запити до органів державної влади для отримання інформації, що підтверджує право заявника на відстрочку. Також може використовуватись інформація з публічних електронних реєстрів.

Нові правила мобілізації