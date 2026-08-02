Впоследствии руководитель Центра по противодействию дезинформации Андрей Коваленко заявил, что никаких новых изменений в законодательство не принималось.

Изменились ли правила мобилизации?

В воскресенье, 2 августа, Донецкий ТЦК и СП распространили сообщение, в котором речь шла об изменениях в законодательстве о мобилизации. В публикации утверждалось, что право на отсрочку якобы утратили сразу восемь категорий военнообязанных.

В частности, в перечне назывались:

студентов и аспирантов заочной или вечерней формы обучения, а также тех, кто получает второе или третье высшее образование;

многодетных мужчин, имеющих задолженность по уплате алиментов;

лиц, ухаживающих за мужем или женой с инвалидностью III группы;

одиноких отцов, если мать ребенка не лишена родительских прав, не умерла, не пропала без вести и не отбывает наказание;

мужчин, ухаживающих за людьми с инвалидностью I или II группы, если есть другие трудоспособные родственники;

работников предприятий и организаций Министерства обороны;

лиц, ранее имевших статус "ограниченно годен";

военнообязанных, которых после повторного прохождения военно-врачебной комиссии признали годными к военной службе.

Также в этих сообщениях отмечалось, что право на отсрочку якобы получили мужчины, чьи неполнородные брат или сестра погибли или пропали без вести во время войны.

Новые правила мобилизации – фейк / Фото 24 Канал

Однако после распространения этой информации руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что никаких новых изменений в законодательство о мобилизации не произошло.

Не распространяйте информацию о "изменениях в законодательстве о мобилизации", которых не было,

– подчеркнул Коваленко.

Напомним, в Украине право на отсрочку от мобилизации имеют отдельные категории военнообязанных, если они соответствуют требованиям, определенным законодательством. Она предоставляется, в частности, по семейным обстоятельствам: ее могут получить родители трех и более детей без задолженности по уплате алиментов, лица, самостоятельно воспитывающие ребенка, а также те, кто ухаживает за близкими родственниками с инвалидностью или воспитывает ребенка с инвалидностью.

Также право на отсрочку имеют люди с инвалидностью или те, кого военно-медицинская комиссия временно признала негодными к службе. Отдельные основания предусмотрены для студентов, впервые получающих высшее образование, докторантов, интернов и педагогических работников, работающих по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Кроме того, отсрочка может предоставляться по профессиональному признаку, в частности забронированным работникам критически важных предприятий, государственных органов и учреждений. В Министерстве обороны подчеркивают, что отсрочка является временным освобождением от призыва и действует только при наличии законных оснований и подтверждающих документов.