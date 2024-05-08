Согласно новому закону об усилении мобилизации, не все студенты, которые имеют отсрочку сейчас, сохранят такое право и после 18 мая. Об этом рассказала юрист ОО "Юридическая сотня" Ольга Марко.

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Некоторые потеряют право на отсрочку, но есть определенные нюансы

Изменения в правила получения отсрочки студентами не будут иметь масштабный характер. Также, в некоторых случаях, это право будет сохраняться за студентами в течение определенного периода даже после его потери.

Однако Закон предусматривает оговорку, что в ситуации, когда лицо из-за изменений в законодательство потеряет право на отсрочку по этому основанию, за ним сохранится такое право до завершения текущего учебного года. То есть этот учебный год они смогут закончить,

– объясняет Ольга Марко.

По словам юриста, новый закон дает право на отсрочку только тем студентам, которые получают уровень образования, что выше ранее полученного. При этом, их порядок определен в Законе Украины "Об образовании":

дошкольное образование;

начальное образование;

базовое среднее образование;

профильное среднее образование;

первый (начальный) уровень профессионального (профессионально-технического) образования;

второй (базовый) уровень профессионального (профессионально-технического) образования;

третий (высший) уровень профессионального (профессионально-технического) образования;

профессиональное предвысшее образование;

начальный уровень (короткий цикл) высшего образования;

первый (бакалаврский) уровень высшего образования;

второй (магистерский) уровень высшего образования;

третий (образовательно-научный/образовательно-творческий) уровень высшего образования.

Также Марко отметила, что в период летних каникул (например, при переходе со 2 на 3 на курс) право на отсрочку сохраняется. Кроме того, выпускников не мобилизационного возраста (моложе 25 лет) перед поступлением в магистратуру или аспирантуру не будут мобилизовать в армию. Они фактически еще находятся в статусе призывника, а не военнообязанного.

Изменения по новому закону о мобилизации