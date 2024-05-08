Согласно новому закону об усилении мобилизации, не все студенты, которые имеют отсрочку сейчас, сохранят такое право и после 18 мая. Об этом рассказала юрист ОО "Юридическая сотня" Ольга Марко.
Смотрите также Не ТЦК единым: где еще военнообязанным обновить данные с 18 мая
Некоторые потеряют право на отсрочку, но есть определенные нюансы
Изменения в правила получения отсрочки студентами не будут иметь масштабный характер. Также, в некоторых случаях, это право будет сохраняться за студентами в течение определенного периода даже после его потери.
Однако Закон предусматривает оговорку, что в ситуации, когда лицо из-за изменений в законодательство потеряет право на отсрочку по этому основанию, за ним сохранится такое право до завершения текущего учебного года. То есть этот учебный год они смогут закончить,
– объясняет Ольга Марко.
По словам юриста, новый закон дает право на отсрочку только тем студентам, которые получают уровень образования, что выше ранее полученного. При этом, их порядок определен в Законе Украины "Об образовании":
- дошкольное образование;
- начальное образование;
- базовое среднее образование;
- профильное среднее образование;
- первый (начальный) уровень профессионального (профессионально-технического) образования;
- второй (базовый) уровень профессионального (профессионально-технического) образования;
- третий (высший) уровень профессионального (профессионально-технического) образования;
- профессиональное предвысшее образование;
- начальный уровень (короткий цикл) высшего образования;
- первый (бакалаврский) уровень высшего образования;
- второй (магистерский) уровень высшего образования;
- третий (образовательно-научный/образовательно-творческий) уровень высшего образования.
Также Марко отметила, что в период летних каникул (например, при переходе со 2 на 3 на курс) право на отсрочку сохраняется. Кроме того, выпускников не мобилизационного возраста (моложе 25 лет) перед поступлением в магистратуру или аспирантуру не будут мобилизовать в армию. Они фактически еще находятся в статусе призывника, а не военнообязанного.
Изменения по новому закону о мобилизации
- Работа над законом о мобилизации длилась долгое время. Сначала парламент принял его во втором чтении и в целом, а уже 16 апреля закон подписал Владимир Зеленский. Закон вступит в силу 18 мая 2024 года, после чего мужчины в возрасте 18 – 60 лет обязаны в течение 60 дней обновить свои учетные данные ТЦК, а с 18 мая в ЦНАП или в электронном кабинете призывника.
- Кабмин Украины обновил правила пересечения границы для студентов. Теперь не только девушки, но и ребята могут выезжать на обучение по программам академической мобильности.
- На сегодня не мобилизуют студентов училищ, колледжей, вузов, а также интернов, ассистентов-стажеров, аспирантов и докторантов. Но если они выбрали дневную или дуальную формы обучения.
- Также 24 Канал рассказывал, кто по новому закону о мобилизации будет иметь право на отсрочку от призыва.