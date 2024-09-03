Кто имеет право на оформление отсрочки и каким должен быть алгоритм, рассказали в Тернопольской ОВА во время брифинге, информирует 24 Канал.
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Отсрочка от призыва на срочную военную службу предоставляется призывникам по семейным обстоятельствам, состоянию здоровья, для получения образования и продолжения профессиональной деятельности. Но наличие права и документов, подтверждающих право на отсрочку еще не подтверждает, что лицу она предоставлена,
– отметил начальник юридической службы Тернопольского ОТЦК и СП Роман Грунда.
Как правильно оформить отсрочку от мобилизации
Чтобы получить отсрочку, военнообязанный должен:
- собрать все необходимые документы, которые определены постановлением КМУ 560 "О порядке проведения призыва на военную службу по мобилизации";
- прийти в ТЦК по месту пребывания на воинском учете или по месту регистрации места жительства;
- подать документы на комиссию, которая создана в ТЦК;
- получить решение комиссии о предоставлении или отказе в предоставлении отсрочки.