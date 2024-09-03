Хто має право на оформлення відстрочки і яким має бути алгоритм, розповіли в Тернопільській ОВА під час брифінгу, інформує 24 Канал.

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Відстрочка від призову на строкову військову службу надається призовникам за сімейними обставинами, станом здоров'я, для здобуття освіти та продовження професійної діяльності. Але наявність права та документів, що підтверджують право на відстрочку ще не підтверджує, що особі вона надана,

– зазначив начальник юридичної служби Тернопільського ОТЦК та СП Роман Грунда.

Як правильно оформити відстрочку від мобілізації

Аби отримати відстрочку, військовозобовʼязаний повинен: