Онлайн-отсрочка в Резерв+: кто может получить и как оформить

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Некоторые категории мужчин имеют право на отсрочку от призыва.

Документ можно оформить онлайн через приложение Резерв+. Об этом сообщает 24 Канал.

Смотрите также "Резерв+", ИИ и космическое управление: что нового происходит в цифровой трансформации Минобороны

Как оформить отсрочку в Резерв+

Прежде всего стоит заметить, что сервис оформления онлайн-отсрочек Резерв+ стал доступным для широкой категории людей с инвалидностью. Лица, данные по которым внесены в Единую информационную систему социальной сферы (ЕИССС), отныне могут оформить отсрочку от призыва через приложение.

Отметим, что ранее эта опция охватывала только людей с инвалидностью, которые имеют актуальное пенсионное удостоверение, подтверждающее получение пенсии по инвалидности.

На первом этапе это удалось реализовать благодаря обмену информацией с Пенсионным фондом Украины, а теперь данные о людях с инвалидностью будет передавать и Минсоцполитики.

Для того, чтобы оформить отсрочку онлайн нужно авторизоваться в Резерв+, нажать на три точки на главном экране, выбрать пункт "Подать запрос на отсрочку", а тогда категорию "Человек с инвалидностью". Выполнив эти действия необходимо подать запрос, после чего поступит уведомление с результатом.

К слову, ранее Министерство обороны Украины сообщило о том, что в релизе 1.6.1 Резерв + обновился сертификат безопасности, что делает работу приложения еще более защищенной и надежной. Для того, чтобы и в дальнейшем успешно пользоваться сервисами, надо обновить Резерв + до последней версии.