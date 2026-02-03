Добавилось 7 новых категорий: кто сможет продлевать отсрочку автоматически
- В Украине расширили автоматическое продление отсрочек от мобилизации, включив семь новых категорий.
- Механизм автоматического продления работает онлайн через "Резерв+" и ЦНАП, что уменьшает бюрократию и очереди в ТЦК.
В Украине расширили перечень категорий отсрочек от мобилизации, которые подлежат автоматическому продлению. Теперь в 90% случаев она будет возобновляться без участия граждан.
Автопродление касалось как отсрочек, которые оформляли через Резерв +, так и поданных через ЦНАП. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
Какие категории отсрочек подлежат автоматическому обновлению?
К механизму автоматического продления добавили еще семь категорий отсрочек, среди которых:
- родители, которые воспитывают тяжелобольного ребенка без инвалидности;
- те, кто ухаживают за тяжелобольным членом семьи;
- опекуны человека, который признан недееспособным;
- те, кто имеют жену (мужа) с инвалидностью III группы;
- люди, которые ухаживают за родственником 2 или 3 степени родства с инвалидностью;
- родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет;
- учителя школ.
Какие отсрочки продлеваются только в ЦНАПе?
У Минцифре также указали, какие отсрочки продолжаются только в ЦНАПе. С 4 февраля обращайтесь в Центры предоставления админуслуг, если вы:
- воспитываете ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
- усыновитель или законный представитель ребенка-сироты;
- военнообязанный до 25 лет после базовой общевойсковой подготовки;
- относитесь к другим категориям граждан в предусмотренных законом случаях.
Автопродление отсрочек: как это работает?
Министерство обороны уточнило, что 90 % оформленных отсрочек от мобилизации продлеваются автоматически, без необходимости подавать заявления, справки, стоять в очередях или выполнять дополнительные действия.
Это касается как отсрочек, оформленных через приложение "Резерв+", так и через ЦНАП.
Ранее люди вынуждены были лично обращаться в ТЦК с документами и ждать рассмотрения более недели, что создавало дополнительные бюрократические нагрузки.