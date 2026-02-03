Добавилось 7 новых категорий: кто сможет продлевать отсрочку автоматически

В Украине расширили перечень категорий отсрочек от мобилизации, которые подлежат автоматическому продлению. Теперь в 90% случаев она будет возобновляться без участия граждан.

Автопродление касалось как отсрочек, которые оформляли через Резерв +, так и поданных через ЦНАП. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Какие категории отсрочек подлежат автоматическому обновлению?

К механизму автоматического продления добавили еще семь категорий отсрочек, среди которых:

родители, которые воспитывают тяжелобольного ребенка без инвалидности;

те, кто ухаживают за тяжелобольным членом семьи;

опекуны человека, который признан недееспособным;

те, кто имеют жену (мужа) с инвалидностью III группы;

люди, которые ухаживают за родственником 2 или 3 степени родства с инвалидностью;

родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет;

учителя школ.

Какие отсрочки продлеваются только в ЦНАПе?

У Минцифре также указали, какие отсрочки продолжаются только в ЦНАПе. С 4 февраля обращайтесь в Центры предоставления админуслуг, если вы:

воспитываете ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

усыновитель или законный представитель ребенка-сироты;

военнообязанный до 25 лет после базовой общевойсковой подготовки;

относитесь к другим категориям граждан в предусмотренных законом случаях.

Автопродление отсрочек: как это работает?