Мобилизация в Украине: на какой срок дают отсрочку военнообязанным

По закону, некоторые категории военнообязанных в Украине имеют право на отсрочку от мобилизации. Однако ее необходимо будет периодически продлевать.

Военнообязанный, который имеет соответствующие основания, может подать документы и заявление для получения отсрочки. Основания для получения отсрочки определены законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации", который вступил в силу 18 мая 2024.

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На какой срок можно получить отсрочку

Право на отсрочку сохраняется, пока существуют соответствующие основания и их можно подтвердить документально. Например, если человек имеет трех детей в возрасте до 18 лет, отсрочка аннулируется, когда кто-то из детей достигает совершеннолетия. А студенты высших учебных заведений теряют отсрочку после завершения обучения.

Согласно правительственному постановлению, отсрочка от службы действует только на период мобилизации. С начала полномасштабного вторжения отсрочка предоставляется на три месяца, после чего президент продолжает мобилизацию и военное положение новым указом,

– говорится в материале.

По закону, отсрочка предоставляется ТЦК и комиссией на срок в 90 дней или примерно три месяца. Военнообязанным придется каждые полтора, два с половиной или три месяца посещать ТЦК и подавать документы для ее продления, в зависимости от скорости оформления.

После продления мобилизации проверка оснований для отсрочки осуществляется через Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Важно! Те, кто был ранее признан "временно непригодным" должны также оформлять отсрочку. Они обязаны пройти повторный осмотр через 6 – 12 месяцев после заключения ВВК, но в течение этого времени должны регулярно возобновлять отсрочку через ТЦК.

К слову, ранее в Украине вступил в силу закон о возвращении отсрочки от призыва для военнообязанных чьи неполнородные брат или сестра погибли или пропали без вести во время участия в боевых действиях.