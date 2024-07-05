Без необходимости посещать ТЦК: часть украинцев автоматически получат отсрочку

В приложении Резерв+ планируют добавить новую функцию. В частности, автоматическую отсрочку от мобилизации.

Об этом в эфире "Суспильного" рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко, передает 24 Канал.

Обратите внимание Электронные повестки, геолокация и прочее: Минобороны опровергло 5 мифов о Резерве+

Автоматическая отсрочка в Резерв+

"Одна из следующих функций, которую мы планируем реализовать в Резерв+, это автоматическая отсрочка", – отметила чиновница.

Добавила, что в некоторых ситуациях отсрочка должна предоставляться автоматически, без визитов и дополнительных заявлений в ТЦК.

Например, студентам, которые находятся на дневной форме обучения, или родителям трех и более детей, ведь эти данные уже есть в государстве, в реестрах, в том или ином виде. Например, родственные связи. Связь между отцом, матерью, детьми есть в государственном реестре актов гражданского состояния,

– отметила Екатерина Черногоренко.

В то же время добавила, есть определенные отдельные ситуации, при которых нельзя получить эти данные сразу. По словам заместителя министра, Минобороны хочет, чтобы Резерв+ стал настоящей цифровой альтернативой ТЦК.