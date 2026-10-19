"Только через ЦПАУ": Минобороны расширило перечень лиц, имеющих право на отсрочку
Минобороны предоставило право на отсрочку специалистам Национального агентства по обеспечению качества высшего образования. Оформить ее через "Резерв+" пока невозможно, поэтому заявление придется подавать исключительно лично.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
Каковы подробности?
Нововведение распространяется на членов агентства и сотрудников секретариата, имеющих ученую степень. Обязательным требованием является работа в учреждении по основному месту работы на условиях полной занятости.
Для оформления отсрочки военнообязанным необходимо обратиться в Центр предоставления административных услуг. К заявлению следует приложить подтверждающую справку о должности и диплом о присуждении ученой степени.
Администраторы центра самостоятельно отправят пакет документов в ТЦК и СП, чья комиссия примет окончательное решение.
Военнообязанному не нужно посещать территориальный центр лично: о результате рассмотрения сообщит ЦПАУ, после чего данные появятся в электронном военно-учетном документе.
Автоматическое обновление военных документов
Напомним, ранее мы рассказывали о том, как без повторных заявлений и визитов в ТЦК в Украине стартовало автоматическое продление отсрочек.
Отмечается, что система автоматически сверяет данные государственных реестров и отправляет уведомления гражданам непосредственно в приложение.
При этом премьер-министр Сергей Корецкий отметил, что в Украине рассматривают возможность введения экономического бронирования от мобилизации на фоне резкого увеличения количества оформленных отсрочек.