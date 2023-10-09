Отсрочка от мобилизации: какие документы подтверждают, что мужчина воспитывает ребенка самостоятельно

Часть военнообязанных имеют право на отсрочку от мобилизации. В частности, если мужчина самостоятельно воспитывает ребенка.

Подтвердить самостоятельное воспитание ребенка следует в ТЦК и СП. Какие документы необходимо для этого предоставить, объяснила адвокат Екатерина Анищенко.

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Как подтвердить, что военнообязанный самостоятельно воспитывает ребенка

Согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет.

Вместе с этим, ТЦК сейчас отказывают в предоставлении отсрочки от мобилизации таким мужчинам, поскольку на законодательном уровне не предусмотрен документ, подтверждающий данное обстоятельство,

– отметила Екатерина Анищенко.

Объяснила, что действующее украинское законодательство не раскрывает содержание понятия "лицо, самостоятельно воспитывающее ребенка". Адвокат отметила, что оно не исчерпывается статусом "одинокого отца" или "одинокой матери", который также четко не определен.

Кроме того, Кассационный суд указал, что правовой статус понятия "одинокого родителя" не урегулирован законодательством. Поэтому представляется возможным применение аналогии понятия "одинокой матери", толкование которого указано в Постановлении Пленума Верховного Суда.

То есть, для обретения статуса "одинокая мать", "одинокий отец", необходимы два факта: не пребывание в браке, а также воспитание и содержание ребенка самими матерью или отцом соответственно, то есть без участия другого супруга в жизни ребенка,

– уточнила юрист.

Анищенко подчеркнула, чторасторжение брака и установление места жительства ребенка с истцом, что предусматривает обязанность родителя относительно содержания и воспитания, не доказывают факт отсутствия участия матери в воспитании ребенка и, соответственно,наличие статуса "одинокий родитель".

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Какие документы предоставить для подтверждения статуса

Правозащитник отметила, что доказательствами могут быть:

акт обследования материально-бытовых условий фактического места жительства;

справка о том, что ребенок находится на содержании родителя или опекуна. Кстати, ее можно получить через Дию.

Кроме того, органы опеки и попечительства могут давать различные выводы, например, об определении места жительства ребенка с родителем.

Также доказательствами могут служить:

показания соседей, учителей ребенка;

информация миграционной службы о пересечении границы другим родителям;

пребывание другого родителя на временно оккупированной территории;

определение суда или справка органов Нацполиции о розыске одного из родителей и отсутствии сведений о его местонахождении;

справка из детского сада или школы о том, что только один из родителей фактически занимается ребенком;

приказ службы по делам детей, что опеку над несовершеннолетним ребенком осуществляет именно один из родителей.

Кроме того, мужчина может обратиться в суд с заявлением об установлении факта воспитания ребенка отцом. Однако вышеперечисленные документы все же придется получить, ведь они будут доказательством для данного дела,

– подчеркнула адвокат.

То есть нужно доказать, что нельзя лишить ребенка единственного реального попечителя.