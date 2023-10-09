Підтвердити самостійне виховання дитини треба у ТЦК та СП. Які документи необхідно для цього надати, пояснила адвокат Катерина Аніщенко.

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Як підтвердити, що військовозобов'язаний самостійно виховує дитину

Відповідно до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років.

Разом з цим, ТЦК зараз відмовляють у наданні відстрочки від мобілізації таким чоловікам, оскільки на законодавчому рівні не передбачено документа, який би підтверджував дану обставину,

– зауважила Катерина Аніщенко.

Пояснила, що чинне українське законодавство не розкриває зміст поняття "особа, яка самостійно виховує дитину". Адвокат зауважила, що воно не вичерпується статусом "одинокого батька" чи "одинокої матері", який також чітко не визначений.

Окрім того, Касаційний суд вказав, що правовий статус поняття "одинокого батька" не врегульований законодавством. Тому вбачається можливим застосовування аналогії поняття "одинокої матері", тлумачення якого зазначено у Постанові Пленуму Верховного Суду.

Тобто, для набуття статусу "одинока матір", "одинокий батько", необхідні два факти: не перебування у шлюбі, а також виховання та утримання дитини самими матір'ю чи батьком відповідно, тобто без участі іншого з подружжя у житті дитини,

– уточнила юрист.

Зверніть увагу! Аніщенко наголосила, що розірвання шлюбу та встановлення місця проживання дитини з позивачем, що передбачає обов'язок батька щодо утримання та виховання, не доводять факт відсутності участі матері у вихованні дитини та, відповідно, не підтверджує наявність статусу "одинокий батько".

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Які документи надати для підтвердження статусу

Правозахисниця зазначила, що доказами можуть бути:

акт обстеження матеріально-побутових умов фактичного місця проживання особи;

довідка про те, що дитина перебуває на утриманні одного з батьків чи опікуна. До речі, її можна отримати через Дію.

Окрім того, органи опіки та піклування можуть надавати різноманітні висновки, наприклад, про визначення місця проживання дитини з одним із батьків.

Також доказами можуть слугувати:

показання сусідів, учителів дитини;

інформація міграційної служби про перетин кордону іншим із батьків;

перебування іншого з батьків на тимчасово окупованій території;

ухвала суду або довідка органів Нацполіції про розшук одного з батьків та відсутність відомостей про його місцезнаходження;

довідка з дитячого садка чи зі школи про те, що лише один з батьків фактично опікується дитиною;

наказ служби у справах дітей, що опіку над неповнолітньою дитино здійснює саме один з батьків.

Крім того, чоловік може звернутися до суду із заявою про встановлення факту виховання дитини батьком. Однак, переліченні вище документи все ж таки доведеться отримати, адже вони будуть доказом для даної справи,

– підкреслила адвокат.

Тобто треба довести, що не можна позбавити дитину єдиного реального піклувальника.