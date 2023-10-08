Категорії чоловіків, що мають право на відстрочку, визначає стаття 23 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Йдеться, зокрема, про військовозобов'язаних, у яких – батьки з інвалідністю.

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Якщо військовозобов'язаний – єдиний працездатний в родині

За словами адвоката Богдана Пересада, відстрочку від мобілізації можуть отримати військовозобов'язані, які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи. Втім, є умова.

Мобілізації такий військовозобов'язаний не підлягає у разі, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, які відповідно до закону повинні їх утримувати. Ними можуть бути: дружина батька, повнолітні діти батька, його батьки.

Крім того, утримувати особу, яка має інвалідність, також можуть біологічні діти та усиновлені.

Слід також уточнити, що згідно із законом, батьки мусять утримувати непрацездатних дітей, які потребують матеріальної підтримки і у разі, якщо батьки мають можливості її надавати. Якщо ж батьки особи з інвалідністю є пенсіонерами чи мають теж інвалідність, вони вважаються непрацездатними.

Мобілізація в Україні: що відомо