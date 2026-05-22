Как оформить отсрочку от мобилизации: в ТЦК объяснили украинцам важные нюансы

Отсрочку от мобилизации могут получить военнообязанные граждане, которые имеют основания, предусмотренные законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации". В то же время такая отсрочка не предоставляется автоматически – для ее оформления необходимо лично подать заявление.

Полное объяснение опубликовали в Луганском областном ТЦК и СП.

Как быстро оформить отсрочку?

Даже если человек имеет законное право на отсрочку, но не оформил ее официально, ТЦК может осуществить призыв. Отсрочка также не освобождает от мобилизации навсегда, а лишь временно отсрочивает ее.

Для оформления отсрочки гражданин должен находиться на воинском учете. С 1 ноября 2025 года в Украине действует обновленная система оформления и продления отсрочек – ее ввели изменениями в постановление Кабинета Министров №560.

Новые правила предусматривают автоматическое продление большинства отсрочек, приоритет цифрового оформления через приложение Резерв+, а также возможность подачи документов через Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ) вместо ТЦК и СП.

Сейчас через Резерв+ можно оформить 11 видов отсрочек. В частности, это касается:

людей с инвалидностью;

временно непригодных к службе;

родителей ребенка с инвалидностью до 18 лет;

родителей совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

тех, кто имеют жену (мужа) с инвалидностью I или II группы;

тех, кто имеют отца или мать с инвалидностью I или II группы;

женщин и мужчин военных с ребенком;

родителей трех и более детей в одном браке;

родителей, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет;

студентов, аспирантов;

работников высшего и профобразования.

Если определенный вид отсрочки еще не переведен в цифровой формат или человек не пользуется смартфоном или имеет только бумажные документы, заявление можно подать лично в любом ЦНАПе.

Важно! Подача через представителя, к примеру, родственника или адвоката, не допускается.

В ТЦК добавили, что проверить наличие отсрочки можно с помощью QR-кода в военно-учетном документе в электронной форме. Код должен быть пригодным для считывания, неповрежденным и достаточно контрастным.

Если QR-код невозможно считать техническими средствами, отсрочка считается неподтвержденной.

Напомним, недавно в Украине приняли закон, который гарантирует 12-месячную отсрочку от мобилизации для военнослужащих, проходивших службу по программе "Контракт 18 – 24".

Юрист Сергей Богун также рассказал, что сейчас активно внедряется обновленная формула, по которой срок отсрочки будет зависеть от продолжительности пребывания на фронте, где один месяц боевых действий может давать до трех месяцев гарантированного покоя в запасе.

В каких случаях отсрочку могут аннулировать?

Как объяснили в Минобороны, отсрочку от мобилизации могут отменить по нескольким причинам.

Самая распространенная – завершение срока ее действия. Также основанием для аннулирования может стать изменение статуса предприятия, учреждения или организации, через которые была оформлена отсрочка. В частности, если они выполнили работы или оказали услуги для нужд Вооруженных сил и других военных формирований, или же потеряли статус критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Кроме того, отсрочка теряет силу в случае ликвидации государственного органа, органа местного самоуправления, предприятия или учреждения, на основании деятельности которых она была предоставлена.

Также отсрочку могут отменить в случае увольнения военнообязанного из государственного органа, органа местного самоуправления, предприятия или учреждения, на основании работы в которых она была оформлена. Исключением являются случаи, когда человека переводят или назначают на другую должность в пределах того же учреждения или организации.