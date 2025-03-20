Постановление КМУ №76 от 22 ноября 2024 года от 22 ноября 2024 года содержит 14 причин для отмены отсрочки от мобилизации. 24 Канал публикует полный список этих причин.
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Когда отсрочку могут отменить
При каком условии предоставленная отсрочка подлежит аннулированию:
- окончание срока ее действия;
- завершение критически важным предприятием производства товаров, выполнения работ и оказания услуг для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований;
- лишение предприятия, учреждения, организации статуса критически важного, критически важного учреждения государственным органом, который принял решение об определении их критически важным учреждением;
- ликвидации органа государственной власти, другого государственного органа, органа местного самоуправления, критически важного предприятия, критически важного учреждения;
- увольнения военнообязанного из органа государственной власти, другого государственного органа, органа местного самоуправления, критически важного предприятия, критически важного учреждения (кроме увольнения с должности с последующим назначением на другую должность в пределах одного органа государственной власти, другого государственного органа, органа местного самоуправления, критически важного предприятия, критически важного учреждения);
- временного прекращения действия трудового договора военнообязанного с критически важным предприятием, критически важным учреждением;
- обоснованного представления руководителя органа государственной власти, другого государственного органа, органа местного самоуправления средствами Портала Действие;
- обоснованного представления руководителя критически важного предприятия, критически важного учреждения, но не чаще одного раза в пять календарных дней средствами Портала Действие;
- предоставление отсрочки по другим причинам, определенных статьей 23 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации;
- прекращения заключенного договора (контракта) или окончания срока назначения - для работников специализированных учреждений ООН, международных судебных органов, международных и неправительственных организаций и учреждений, членом, участником или наблюдателем в которых является Украина в соответствии с заключенными международными договорами Украины;
- невыполнение оператором противоминной деятельности в течение шести месяцев работ по разминированию (гуманитарного разминирования) по сертифицированным процессом (процессами) на основе информации, представленной Центром противоминной деятельности;
- несоответствия военнообязанного условиям, указанным в абзаце третьем пункта 8 настоящего Порядка;
- увольнения с должности священнослужителя (по заявлению ГЭСС в электронной форме об аннулировании бронирования военнообязанного работника, что формируется на основе информации, представленной юридическим лицом – религиозной организацией);
- исключение субъекта хозяйствования или работника субъекта хозяйствования из состава бригады поставщиков электронных коммуникационных услуг и построения сетей по технологии xPON.