Нові правила Кабміну визначають випадки, коли військовозобов'язані можуть втратити відстрочку, навіть якщо вона була оформлена раніше. Це стосується різних обставин, зокрема закінчення терміну бронювання або зміни у статусі підприємства чи організації, де працює особа.