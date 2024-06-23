В ТЦК объяснили, какие документы надо предоставить для отсрочки по семейным обстоятельствам

Определенные категории граждан могут получить отсрочку от мобилизации. Среди оснований – семейные обстоятельства.

Какие именно документы надо предоставить, чтобы получить отсрочку по семейным обстоятельствам, передает 24 Канал.

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Перечень документов для отсрочки по семейным обстоятельствам

Полный перечень документов, необходимых, чтобы получить отсрочку, определен постановлением Кабинета Министров от 16 мая № 560.

Женщины и мужчины, на содержании которых находятся 3 и более детей в возрасте до 18 лет (кроме тех, которые имеют задолженность по уплате алиментов), должны предоставить свидетельство о рождении детей (трех и более) с указанием отцовства военнообязанного и один из документов:

свидетельство о регистрации брака с матерью (отцом) детей (трех и более) или решение суда о расторжении брака и определении места жительства детей с отцом (матерью);

или решение органа опеки и попечительства об определении места жительства с тем из родителей, который является военнообязанным;

или письменный договор между родителями о том, с кем будут проживать дети и участие второго родителя в их воспитании;

или решение суда об установлении факта пребывания ребенка на содержании военнообязанного в соответствии с положениями статьи 315 Гражданского процессуального кодекса Украины, а также договор об уплате алиментов на ребенка.

Женщины и мужчины, которые имеют ребенка в возрасте до 18 лет, если второй из родителей несовершеннолетнего умер, лишен родительских прав, признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим, объявлен умершим, отбывает наказание в местах лишения свободы, а также когда лицо самостоятельно воспитывает и содержит ребенка по решению:

свидетельство о рождении ребенка (детей) с указанием отцовства военнообязанного и один из документов;

свидетельство о смерти одного из родителей или решение суда об объявлении одного из родителей умершим, или решение суда о лишении одного из родителей родительских прав, или решение суда о признании одного из родителей без вести отсутствующим;

или приговор суда, по которому лицо отбывает наказание в местах лишения свободы;

или документы, подтверждающие, что лицо самостоятельно воспитывает и содержит ребенка (решение суда об установлении факта самостоятельного воспитания ребенка или выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о рождении с указанием сведений об отце в соответствии с частью первой статьи 135 Семейного кодекса).

Усыновители, на содержании которых находится несовершеннолетний ребенок, который до момента усыновления был ребенком-сиротой или ребенком, лишенным родительской опеки, – решение суда об усыновлении и свидетельство о рождении ребенка.

Опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, патронатные воспитатели, на содержании которых находится ребенок-сирота или несовершеннолетний ребенок, лишенный родительской опеки, для подтверждения статуса ребенка – выписка из решения исполнительного органа местной власти о предоставлении ребенку статуса ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки.

Для патронатных воспитателей/опекунов/попечителей/приемных родителей/родителей-воспитателей – свидетельство о рождении ребенка. Также решение исполнительного органа местной власти об устройстве ребенка в семью патронатного воспитателя/решение исполнительного органа местной власти об устройстве установления опеки, попечительства/решение исполнительного органа местной власти об устройстве в приемную семью или договор об устройстве детей на совместное проживание и воспитание в приемной семье/решение исполнительного органа местной власти об устройстве ребенка в детский дом семейного типа или договор об организации деятельности детского дома семейного типа.

Для опекунов лица, признанного судом недееспособным, – решение суда о признании лица недееспособным, решение суда о назначении опекуна.

Женщины и мужчины, которые имеют ребенка в возрасте до 18 лет, мужчина или женщина которых проходит военную службу, должны предоставить свидетельство о браке, свидетельство о рождении ребенка, справку о прохождении военной службы.