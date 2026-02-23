Сейчас работаем над комплексной реформой мобилизации, – Федоров пообещал решение
- Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что 90% отсрочек продолжаются автоматически без человеческого вмешательства, используя государственные реестры.
- Новые категории отсрочек, которые подлежат автопродлению, включают родителей тяжелобольных детей без статуса инвалидности, лиц, ухаживающих за больными родственниками, и учителей школ.
Михаил Федоров, который с января 2026 года занимает должность министра обороны, анонсировал комплексную реформу мобилзиации. Чиновник утверждает, что речь идет о системном решении.
По словам министра, это поможет решить накопленные годами проблемы и при этом сохранить обороноспособность страны. Об этом сообщил Михаил Федоров.
Что уже удалось Минобороны?
Министр обороны отчитался об автоматизации процесса получения отсрочек. Ранее он мог длиться в течение недель. Сейчас же 90% отсрочек продлили автоматически через Резерв+ – без заявлений, справок и походов в ТЦК.
В Минобороны сообщили о новых категориях отсрочек, которые подлежат автопродлению:
- родители, которые воспитывают тяжелобольного ребенка без официального статуса инвалидности;
- лица, которые ухаживают за тяжелобольным членом семьи;
- Опекуны лиц, признанных недееспособными;
Лица, которые имеют жену или мужа с инвалидностью 3 группы;
- Люди, ухаживающие за родственником 2-й или 3-й степени родства с инвалидностью;
Родители, которые самостоятельно воспитывают детей до 18 лет;
- Учителя школ;
Пользователи Резерв+ получают оповещения, когда их отсрочки автоматически продлены. Если сообщение не поступило, значит в реестрах не хватает данных. Тогда нужно обратиться в любой ЦНАП. ТЦК и СП больше не принимают заявления.
Что еще известно о заявлениях Федорова?
Польша продолжит финансовую поддержку работы спутниковых терминалов Starlink на территории Украины. По словам Михаила Федорова речь идет о более 29 000 терминалах спутниковой связи.
Михаил Федоров отметил, что целью Украины к лету является довести потери россиян до 50 тысяч в месяц. По словам западных чиновников, это создаст для Кремля проблему с пополнением армии.