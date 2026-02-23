Сейчас работаем над комплексной реформой мобилизации, – Федоров пообещал решение

Михаил Федоров, который с января 2026 года занимает должность министра обороны, анонсировал комплексную реформу мобилзиации. Чиновник утверждает, что речь идет о системном решении.

По словам министра, это поможет решить накопленные годами проблемы и при этом сохранить обороноспособность страны. Об этом сообщил Михаил Федоров.

Что уже удалось Минобороны?

Министр обороны отчитался об автоматизации процесса получения отсрочек. Ранее он мог длиться в течение недель. Сейчас же 90% отсрочек продлили автоматически через Резерв+ – без заявлений, справок и походов в ТЦК.

В Минобороны сообщили о новых категориях отсрочек, которые подлежат автопродлению:

родители, которые воспитывают тяжелобольного ребенка без официального статуса инвалидности;

лица, которые ухаживают за тяжелобольным членом семьи;

Опекуны лиц, признанных недееспособными;

Лица, которые имеют жену или мужа с инвалидностью 3 группы;

Люди, ухаживающие за родственником 2-й или 3-й степени родства с инвалидностью;

Родители, которые самостоятельно воспитывают детей до 18 лет;

Учителя школ;

Пользователи Резерв+ получают оповещения, когда их отсрочки автоматически продлены. Если сообщение не поступило, значит в реестрах не хватает данных. Тогда нужно обратиться в любой ЦНАП. ТЦК и СП больше не принимают заявления.

Что еще известно о заявлениях Федорова?