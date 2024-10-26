Отсрочка для студентов в Резерв+: в Минобороны рассказали, как это будет работать

Уже вскоре Минобороны планирует запустить сервис онлайн-отсрочки в приложении Резерв+. Все необходимые для этого данные автоматически будут подтягиваться из реестров.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко. Сначала отсрочка в Резерв+ появится для многодетных родителей, студентов дневной формы обучения и аспирантов, а также лиц с инвалидностью.

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Как будет работать отсрочка в Резерв+ для студентов

Студенты дневной формы обучения смогут сделать запрос в реестр Минобразования. И если действительно являются студентами дневной формы обучения, автоматически получат отсрочку. То есть этот электронный запрос через интерфейс Резерв+ в несколько секунд пройдет все системы и предоставит ответ,

– сообщила Черногоренко.

Представительница Минобороны добавила, что таким образом человек сможет сделать запрос к любым релевантным реестрам. Это как реестры Минобразования для студентов, так и реестры Государственной регистрации актов гражданского состояния для многодетных родителей.

В Минобороны ожидают, что Резерв+ станет альтернативой ТЦК. Сейчас для отсрочки нужно приносить бумажные документы, которые работник ТЦК осматривал, прикреплял заявление и ксерокопию документов в бумажное дело – и тогда предоставлял документ об отсрочке на руки. Екатерина Черногоренко говорит, что сейчас все будет иначе.

"Сейчас мы систематизируем все услуги, которые предоставляет ТЦК. И из этого перечня услуг приоритезируем, что нужно сделать прежде всего", – говорит заместитель министра.