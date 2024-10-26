Про це розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко. Спочатку відстрочка у Резерв+ з'явиться для багатодітних батьків, студентів денної форми навчання й аспірантів, а також осіб з інвалідністю.

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Як працюватиме відстрочка у Резерв+ для студентів

Студенти денної форми навчання зможуть зробити запит у реєстр Міносвіти. І якщо справді є студентами денної форми навчання, автоматично отримають відстрочку. Тобто цей електронний запит через інтерфейс Резерв+ у декілька секунд пройде всі системи і надасть відповідь,

– повідомила Черногоренко.

Представниця Міноборони додала, що таким чином людина зможе зробити запит до будь-яких релевантних реєстрів. Це як реєстри Міносвіти для студентів, так і реєстри Державної реєстрації актів цивільного стану для багатодітних батьків.

У Міноборони очікують, що Резерв+ стане альтернативою ТЦК. Наразі для відстрочки потрібно приносити паперові документи, які працівник ТЦК оглядав, прикріплював заяву і ксерокопію документів у паперову справу – і тоді надавав документ про відстрочку на руки. Катерина Черногоренко каже, що зараз все буде інакше.

"Нині ми систематизуємо всі послуги, які надає ТЦК. І з цього переліку послуг пріоритезуємо, що потрібно зробити передусім", – каже заступниця міністра.