Про це розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко. Раніше зазначалося, що можливість зробити онлайн-відстрочку має з'явитися приблизно у листопаді.

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Відстрочка у Резерв+

Катерина Черногоренко вказала, що спочатку відстрочка у Резерв+ з'явиться для багатодітних батьків, студентів денної форми навчання й аспірантів, а також осіб з інвалідністю.

Ми обрали ці категорії з огляду сенситивність, з огляду на масовість цих послуг, з огляду на те, що в принципі в Резерв+ є амбіція стати повноцінною, аналогічною точкою входу з ТЦК,

– зазначила представниця Міноборони.

Як зазначила посадовиця, людина має змогу обрати, як вона хоче здійснити візит – офлайн у ТЦК, або ж онлайн через мобільний застосунок Резерв+.

"Саме тому найближчим часом ми зможемо зробити цю функцію доступною для наших користувачів", – каже вона.

Катерина Черногоренко зазначила, що важливо, аби ця функція відстрочки була сервісною і людяною, адже відстрочки продовжуються кожні три місяці – там є циклічність, пов'язана з закінчення воєнного стану.