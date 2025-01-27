Как подать заявку на отсрочку в Резерв+ и кто ее может получить – сообщает 24 Канал.

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Кто может оформить отсрочку в Резерв+

Как ранее объясняла заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, функция в Резерв+ позволяет украинцам избежать длинных очередей в ТЦК и бумажной работы, чтобы получить отсрочку от мобилизации. Это также положительно повлияет и на ТЦК, ведь сотрудники освободятся от дополнительной нагрузки.

Самое главное, что запуская онлайн-отсрочки, мы продолжаем пополнять экосистему продуктов для военнообязанных, которые помогают решать вопросы не в очередях, а за считанные минуты,

– подчеркнула Черногоренко.

Так, оформить отсрочку в Резерв+ могут военнообязанные:

студенты, аспиранты, докторанты, которые получают образование в очередности,

лица с инвалидностью, которые имеют действительное удостоверение о пенсии,

многодетные родители, которые имеют трое и более несовершеннолетних детей.

Как оформить отсрочку в Резерв+

Чтобы оформить отсрочку в Резерв+, сначала нужно авторизоваться в приложении и отправить заявку через меню.



Где найти пункт, чтобы подать заявку / Скриншот

Далее следует ответить на несколько вопросов, а после – система автоматически проверит, имеете ли вы право на отсрочку. После этого статус о предоставлении отсрочки будет отображаться в приложении.