Як подати заявку на відстрочку у Резерв+ та хто її може отримати – повідомляє 24 Канал.

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Хто може оформити відстрочку у Резерв+

Як раніше пояснювала заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, функція у Резерв+ дозволяє українцям уникнути довгих черг у ТЦК та паперової роботи, щоб отримати відстрочку від мобілізації. Це також позитивно вплине й на ТЦК, адже співробітники звільняться від додаткового навантаження.

Найголовніше, що запускаючи онлайн-відстрочки, ми продовжуємо поповнювати екосистему продуктів для військовозобов'язаних, які допомагають вирішувати питання не в чергах, а за лічені хвилини,

– наголосила Черногоренко.

Так, оформити відстрочку у Резерв+ можуть військовозобов'язані:

студенти, аспіранти, докторанти, які здобувають освіту в черговості,

особи з інвалідністю, які мають дійсне посвідчення про пенсію,

багатодітні батьки, які мають троє і більше неповнолітніх дітей.

Як оформити відстрочку у Резерв+

Щоб оформити відстрочку у Резерв+, спочатку потрібно авторизуватися у застосунку та надіслати заявку через меню.



Де знайти пункт, щоб подати заявку / Скриншот

Далі слід відповісти на кілька запитань, а після – система автоматично перевірить, чи маєте ви право на відстрочку. Після цього статус про надання відстрочки буде відображатися у додатку.