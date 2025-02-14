Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко отметила, что многих людей волнует вопрос, почему не все отсрочки в "Резерв+" продолжаются автоматически, передает 24 Канал.

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Что говорят в Минобороны

По словам чиновницы, когда человек подает запрос в "Резерв+", реестр "Оберіг" запрашивает его данные в других реестрах, чтобы подтвердить основание для отсрочки.

"Наполнение реестров и налаживание взаимодействия между ними требует тщательной межведомственной работы и требует времени", – уточнила Черногоренко. Также она напомнила о постановлении правительства №560, где автоматическое продление отсрочки предусмотрено "при наличии технической возможности".

Отсрочки для людей с инвалидностью и студентов

Люди с инвалидностью получают отсрочку на три месяца, а не на год, как было раньше. Черногоренко объяснила, почему так происходит. Она отметила, что отсрочка длится до конца объявленной мобилизации. Военное положение и общую мобилизацию президентским указом продолжают каждые 90 дней, поэтому основания для отсрочки должны проверяться заново.

Люди с пожизненной инвалидностью, которые имеют пенсионное удостоверение, могут больше не переживать - их отсрочки в "Резерв+" будут продолжаться автоматически во время каждого продолжения мобилизации. Если сохранится основание в реестре Пенсионного фонда,

– рассказала чиновница.

Что касается студенческой отсрочки, то ее нельзя предоставить до конца семестра, поскольку у каждого учреждения высшего образования свой учебный график. Поэтому в "Резерв+" отсрочка предоставляется до конца мобилизации. После этого, если студент продолжает обучение, отсрочка продолжается автоматически