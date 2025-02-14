Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко зауважила, що багатьох людей хвилює питання, чому не всі відстрочки у "Резерв+" продовжуються автоматично, передає 24 Канал.

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Що кажуть у Міноборони

За словами посадовиці, коли людина подає запит у "Резерв+", реєстр "Оберіг" запитує її дані в інших реєстрах, щоб підтвердити підставу для відстрочки.

"Наповнення реєстрів та налагодження взаємодії між ними вимагає ретельної міжвідомчої роботи та потребує часу", – уточнила Черногоренко. Також вона нагадала за постанову уряду №560, де автоматичне продовження відстрочки передбачене "за наявності технічної можливості".

Відстрочки для людей з інвалідністю і студентів

Люди з інвалідністю отримують відстрочку на три місяці, а не на рік, як було раніше. Черногоренко пояснила, чому так відбувається. Вона зазначила, що відстрочка триває до кінця оголошеної мобілізації. Воєнний стан і загальну мобілізацію президентським указом продовжують кожні 90 днів, тому підстави для відстрочки мають перевірятись заново.

Люди з пожиттєвою інвалідністю, які мають пенсійне посвідчення, можуть більше не перейматись — їхні відстрочки в "Резерв+" будуть продовжуватись автоматично під час кожного продовження мобілізації. Якщо збережеться підстава в реєстрі Пенсійного фонду,

– розповіла чиновниця.

Щодо студентської відстрочки, то її не можна надати до кінця семестру, оскільки у кожного закладу вищої освіти свій навчальний графік. Тому в "Резерв+" відстрочка надається до кінця мобілізації. Після цього, якщо студент продовжує навчання, відстрочка продовжується автоматично