Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речника Міністерства оборони України Дмитра Лазуткіна в етері "Радіо Свобода". Мовиться про службу в ЗСУ у межах проєкту "Контракт 18 – 24".

До теми Виключно бойові: у Міноборони назвали посади, які зможуть обіймати контрактники 18 – 24 років

Чому добровольцям можуть відмовити через проблеми зі здоров'ям

Дмитро Лазуткін наголосив, що представники бригад передусім відбирають тих добровольців, хто може виконувати завдання, передбачені штатними посадами. Тому відбір на службу залежить від тих представників бригад, які будуть цю рекрутингову частину виконувати.

Ясна річ, що якщо буде якась неадекватна людина, скажімо так, з розхитаною психікою, то вона може бути небезпечною в підрозділі. І навряд чи їй дадуть можливість підписати контракт. Будуть підбирати, так би мовити, команду під себе,

– пояснив речник Міноборони.

Водночас Лазуткін зазначив, що молоді добровольці зможуть позачергово проходити військово-лікарську комісію у самостійно обраних медичних закладах. В постанові прописані ці моменти, і проблем з чергами чи якимось іншими нюансами не буде.

"Людина, яка готова психологічно долучитися до війська, проходить зазвичай ВЛК доволі швидко, якщо в неї там немає дійсно серйозних проблем зі здоров'ям", – підкреслив речник.

Зверніть увагу! Обов'язкової мобілізації з 18 років немає. Призвати на службу можуть лише деякі категорії чоловіків.

До слова, подати заявку на підписання контракту молоді українці, віком від 18 до 24 років, можуть через застосунок Резерв+. Там можна знайти вакансії, ознайомитись з умовами служби та переліком бригад для вибору для підписання "Контракту 18 – 24".