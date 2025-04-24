В Резерв+ появятся новые типы отсрочек: в Минобороны сказали, когда это произойдет

В мобильном приложении Резерв+ вскоре появятся новые типы отсрочек для военнообязанных. Это может произойти уже этой весной.

В частности, в ближайшее время станет доступно оформление отсрочки онлайн для людей с временной непригодностью к службе сроком от 6 до 12 месяцев. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий заместителя министра обороны по вопросам цифровизации Екатерины Черногоренко в эфире телемарафона.

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Когда в Резерв+ станут доступны новые типы отсрочек

По словам Черногоренко, отсрочку для людей с временной непригодностью к службе сроком от 6 до 12 месяцев должны запустить в приложении до 8 мая. Заметим, что она предоставляется на основании заключения военно-врачебной комиссии.

Второй тип – для граждан, у которых муж или жена находится на службе, а также есть ребенок в возрасте до 18 лет,

– говорит Черногоренко.

Она также добавляет, что длительное стояние в очередях и недели ожидания рассмотрения заявки являются крайне неудобными. Именно поэтому главная цель Минобороны – перевести процесс оформления отсрочек в удобный онлайн-формат.

К слову, уже этим летом в Украине военнообязанные смогут оплатить штраф за нарушение воинского учета с 50% скидкой через приложение Резерв+. Заметим, что для граждан, которые уже проходят военную службу, но до сих пор имеют такой штраф, предусмотрено полное освобождение от его уплаты.