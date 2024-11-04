В Резерв+ начали бета-тест онлайн-отсрочек: как их получить

В Резерв+ с 4 ноября начали бета-тест онлайн-отсрочек. Инструкции, как их получить, пришлют тем, кто заполнил форму на тестирование. Вскоре услугу планируют запустить для всех пользователей.

Инструкции поступят на электронную почту. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Екатерину Черногоренко, заместителя министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

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Кто первым получит отсрочку в Резерв+

Первыми инструкции на электронную почту получат студенты и аспиранты, которые заполняли форму на тестирование. Push-сообщений не будет, нужно проверить именно почту.

После них их получат люди с инвалидностью и многодетные.

Черногоренко отметила, что если у вас есть отсрочка, то продлить её можно только после окончания действия предыдущей. Двух активных отсрочек быть не может.

Впрочем, в сервисе тестируют и то, как отображаются уже имеющиеся отсрочки, а потому те, кто её имеют, тоже помогут в тестировании новой функции.

Услугу запустят для общественности всего через несколько дней.