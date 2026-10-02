Оформление отдельных отсрочек в "Резерв+" будет недоступно: что произошло

В приложении "Резерв+" временно будет недоступна процедура оформления отсрочек от мобилизации по инвалидности. Ограничение будет действовать несколько суток с 2 октября.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Какие отсрочки будут недоступны?

В пятницу, 6 октября, в 14:30 в системах Минсоцполитики начнутся плановые технические работы. В связи с этим через "Резерв+" временно не удастся оформить отсрочку, связанную с инвалидностью – собственной, ребенка или родителей.

В ведомстве отметили, что повторный вход в приложение не будет способствовать восстановлению доступа к этим услугам во время работ. Пользователям советуют оставаться в аккаунте и не выходить из приложения для повторного входа.

Информация об инвалидности или уже оформленной отсрочке сохранится, если она отображается в электронном военно-учетном документе.

О возобновлении работы сообщим отдельно – ориентировочно 4 октября после 16:00. Извиняемся за временные неудобства,

– уточнили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что после смены места жительства военнообязанным нужно в течение 7 дней актуализировать военно-учетные данные. Сделать это можно онлайн в Резерв+. Однако в отдельных случаях, например, если данные не совпадают, может потребоваться обращение в ТЦК и СП.