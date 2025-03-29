29 марта, 11:17
В Резерв+ до 8 мая появятся еще 2 вида отсрочек
Основні тези
- Две новые отсрочки вскоре станут доступны в Резерв+.
- Они появятся в приложении до 8 мая.
В приложении Резерв+ появятся еще два вида отсрочек. Они появятся до 8 мая.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение заместителя министра обороны по вопросам цифровизации Екатерины Черногоренко.
Смотрите также Новые отсрочки в Резерв+, нарушение ТЦК и призыв после 55: какой будет мобилизация в апреле
Появятся еще 2 вида отсрочек
На этой неделе заработали отсрочки для людей с инвалидностью без пенсионного удостоверения.
Черногоренко анонсировала две новые отсрочки, которые станут доступны в приложении Резерв+.
Поэтому, до 8 мая в приложении появятся:
- отсрочки для людей с временной непригодностью к военной службе от 6 до 12 месяцев. Эта отсрочка будет предоставляться на основании заключения ВВК.
- отсрочки для людей, которые имеют жену/мужа в армии и ребенка до 18 лет.
Смотрите также Мобилизация студентов: кто имеет право на отсрочку, а кого – призовут
Напомним, что в течение 2025 года в приложении Резерв+ намерены запустить 35 типов отсрочек.