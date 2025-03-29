В Резерв+ до 8 мая появятся еще 2 вида отсрочек

В приложении Резерв+ появятся еще два вида отсрочек. Они появятся до 8 мая.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение заместителя министра обороны по вопросам цифровизации Екатерины Черногоренко.

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Появятся еще 2 вида отсрочек

На этой неделе заработали отсрочки для людей с инвалидностью без пенсионного удостоверения.

Черногоренко анонсировала две новые отсрочки, которые станут доступны в приложении Резерв+.

Поэтому, до 8 мая в приложении появятся:

отсрочки для людей с временной непригодностью к военной службе от 6 до 12 месяцев. Эта отсрочка будет предоставляться на основании заключения ВВК.

отсрочки для людей, которые имеют жену/мужа в армии и ребенка до 18 лет.

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Напомним, что в течение 2025 года в приложении Резерв+ намерены запустить 35 типов отсрочек.