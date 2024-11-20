24 Канал пишет со ссылкой на Рустема Умерова, что сейчас оформить отсрочку в Резерв+ может отдельная категория многодетных родителей.
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Какие многодетные смогут оформить отсрочку в Резерв+
Отныне в приложении Резерв+ появилась возможность оформить отсрочку от мобилизации для многодетных родителей. Сейчас это касается семей, которые воспитывают трех несовершеннолетних детей в совместном браке,
– заявил министр обороны.
По его словам, если мужчина или женщина соответствуют требованиям, то информация об отсрочке автоматически появится в электронном военном документе. Чтобы оформить отсрочку в Резерв+ достаточно только:
- авторизоваться в Резерв+;
- отправить запрос на оформление отсрочки;
- система автоматически проверит ваш статус.
Министр обороны отметил, что они работают ради того, чтобы в Резерв + стали доступны все типы отсрочек для многодетных родителей. Также министерство хочет ввести онлайн-оформление отсрочек для других категорий граждан.