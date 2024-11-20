24 Канал пише з посиланням на Рустема Умєрова, що наразі оформити відстрочку в Резерв+ може окрема категорія багатодітних батьків.

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Які багатодітні зможу оформити відстрочку в Резерв+

Відтепер у застосунку Резерв+ з’явилася можливість оформити відстрочку від мобілізації для багатодітних батьків. Наразі це стосується сімей, які виховують трьох неповнолітніх дітей у спільному шлюбі,
– заявив міністр оборони.

За його словами, якщо чоловік чи жінка відповідають вимогам, то інформація про відстрочку автоматично з'явиться в електронному військовому документі. Щоб оформити відстрочку в Резерв+ достатньо тільки:

  • авторизуватись у Резерв+;
  • надіслати запит на оформлення відстрочки;
  • система автоматично перевірить ваш статус.

Міністр оборони відзначив, що вони працюють заради того, щоб у Резерв+ стали доступні всі типи відстрочок для багатодітних батьків. Також міністерство хоче запровадити онлайн-оформлення відстрочок для інших категорій громадян.