Про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук зазначивши, що, на його думку, питання про демобілізацію штучно підкинуте для обговорення в українському суспільстві. Це дарує невиправдані сподівання, що спричиняє нестабільність серед усіх верств населення.

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Завдання Сил оборони

Сергій Братчук підкреслив, що військове командування України зараз має 2 найважливіші завдання. Перше – це стабілізація фронту та збереження максимальної кількості життів особового складу. Друге – завдавати значних втрат противнику.

Важливо! Роман Костенко, народний депутат і секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, зазначив, що питання демобілізації залишається невирішеним і турбує як військових, так і суспільство. Міністерство оборони має розробити відповідний законопроєкт до 18 грудня 2024 року, але поки що конкретних механізмів не запропоновано.

Збройні Сили України намагаються виконувати свої два основні завдання. Мають певні успіхи в цьому, адже ворог зазнає надзвичайно серйозних втрат на полі бою.

Однак росіяни поки тиснуть, вони мають стратегічну ініціативу. Я нагадаю, що ми (Сили оборони – 24 Канал) проводимо стратегічно-оборонну операцію. Тому не давати ворогу просуватись далі це питання не лише сьогоднішнього дня,

– зауважив речник Української добровольчої армії "Південь".

На його думку, українським військовим вдасться зупинити противника лише тоді, коли у нас буде належна підготовка підрозділів, які матимуть необхідний бойовий досвід. Лише тоді вони зможуть замінити інших захисників на передовій.

Особового складу у нас менше, ніж у росіян. Поповнення війська необхідне, щоб нові люди замінили тих, хто вибуває або уже довго на фронті. Лише тоді можна буде говорити про ротації,

– висловився Сергій Братчук.