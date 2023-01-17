Такое мнение 24 Каналу высказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Он добавил, что Алексей Арестович будет пользоваться спросом в экспертной среде.

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Важно понимать эмоциональное состояние населения

По словам Подоляка, это важно для медийного пространства Украины. Впрочем, необходимо понимать эмоциональное состояние страны.

Важно чувствовать эмоциональное состояние страны, а также что и когда ты говоришь, потому что это государственная информационная политика,

– сказал советник главы ОП.

Да, конечно ошибки случаются. Однако на фоне зверств, которые Россия делает в Украине, очень важно быстро их исправить, поскольку это касается репутации государства.

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"Очень важно четко работать в рамках компетенции и четко артикулировать ключевые позиции в рамках того или иного государственного института", – добавил Подоляк.

Более того, в таких случаях важно не забывать, что комментируя что угодно, это является не личной позицией личности, а прежде всего Офиса Президента. Следовательно, нужно очень ответственно относиться к каждому слову, понимая его влияние на людей.

Своим увольнением Арестович взял на себя ответственность

По мнению Подоляка, решение Арестовича уволиться и таким образом взять на себя ответственность за ошибку, заслуживает уважения.

"Это говорит, прежде всего, о зрелости государства и нашем умении правильно делать акценты, в частности — исправлять ошибки", – отметил советник главы ОП.

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