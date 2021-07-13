Такое мнение высказал экс-нардеп и журналист Сергей Лещенко. По его словам, решение об отставке министра было прогнозируемым, однако было неизвестно, когда это произойдет.

Важно Арсен Аваков подал в отставку

"Ожидали осенью. Однако, очевидно, президент решил не ждать, ведь лучше зайти в осенний сезон уже с определенностью", – сказал журналист.

Я думаю, это была позиция президента. Он это собирался делать,

– добавил Лещенко.

В СМИ распространяли информацию о том, что чтобы уволить Авакова – надо отправить в отставку все правительство. Однако, вероятно, Аваков уходит с должности по договоренности. Как отметил Лещенко, власть МВД меняется в мирном режиме.

Лещенко: Президент "поджимает" нардепов

"Я думаю, здесь президент еще и "поджимает" самих депутатов: либо они проголосуют за ту кандидатуру, которая согласована президентом, либо ему придется созвать внеочередное заседание, а никто не захочет возвращаться из отпусков. Соответственно, с политической стороны это сделано хитро, но разумно", – отметил Лещенко.

Справка. За все время пребывания на посту Аваков работал в правительстве Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.

Почему это надо президенту

Арсен Аваков находится на посту главы МВД уже 7,5 лет – это рекорд для Украины.

У нас некоторые президенты вдвое меньше правили, чем Аваков был на посту,

– сказал журналист.

Он назвал по меньшей мере 2 причины, почему Зеленский захотел избавиться от Авакова:

никаких реформ на таком сроке не будут проводить;

мы заходим в избирательную кампанию – президенту важно иметь человека, которому он может доверять.

Лещенко прокомментировал заявление об отставке Авакова: смотрите видео

Отставка Авакова: коротко