Таку думку висловив екснардеп та журналіст Сергій Лещенко. За його словами, рішення про відставку міністра було прогнозованим, однак було невідомо, коли це станеться.

Важливо Арсен Аваков подав у відставку

"Очікували восени. Однак, очевидно, президент вирішив не чекати, адже краще зайти в осінній сезон вже з визначеністю", – сказав журналіст.

Я думаю, це була позиція президента. Він це збирався робити,

– додав Лещенко.

У ЗМІ поширювали інформацію про те, що аби звільнити Авакова – треба відправити у відставку весь уряд. Однак, ймовірно, Аваков йде з посади за домовленістю. Як зазначив Лещенко, влада МВС змінюється у мирному режимі.

Лещенко: Президент "піджимає" нардепів

"Я думаю, тут президент ще й "піджимає" самих депутатів: або вони проголосують за ту кандидатуру, яка погоджена президентом, або йому доведеться скликати позачергове засідання, а ніхто не захоче повертатися з відпусток. Відповідно, з політичного боку це зроблено хитро, але розумно", – зауважив Лещенко.

Довідка. За весь час перебування на посаді Аваков працював в уряді Арсенія Яценюка, Володимира Гройсмана, Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля.

Чому це треба президенту

Арсен Аваков перебуває на посаді глави МВС вже 7,5 років – це рекорд для України.

В нас деякі президенти вдвічі менше правили, ніж Аваков був на посаді,

– сказав журналіст.

Він назвав щонайменше 2 причини, чому Зеленський захотів позбавитися Авакова:

жодних реформ на такому терміні не проводитимуть;

ми заходимо у виборчу кампанію – президенту важливо мати людину, якій він може довіряти.

Лещенко прокоментував заяву про відставку Авакова: дивіться відео

Відставка Авакова: коротко