Таку думку висловив екснардеп та журналіст Сергій Лещенко. За його словами, рішення про відставку міністра було прогнозованим, однак було невідомо, коли це станеться.
Важливо Арсен Аваков подав у відставку
"Очікували восени. Однак, очевидно, президент вирішив не чекати, адже краще зайти в осінній сезон вже з визначеністю", – сказав журналіст.
Я думаю, це була позиція президента. Він це збирався робити,
– додав Лещенко.
У ЗМІ поширювали інформацію про те, що аби звільнити Авакова – треба відправити у відставку весь уряд. Однак, ймовірно, Аваков йде з посади за домовленістю. Як зазначив Лещенко, влада МВС змінюється у мирному режимі.
Лещенко: Президент "піджимає" нардепів
"Я думаю, тут президент ще й "піджимає" самих депутатів: або вони проголосують за ту кандидатуру, яка погоджена президентом, або йому доведеться скликати позачергове засідання, а ніхто не захоче повертатися з відпусток. Відповідно, з політичного боку це зроблено хитро, але розумно", – зауважив Лещенко.
Чому це треба президенту
Арсен Аваков перебуває на посаді глави МВС вже 7,5 років – це рекорд для України.
В нас деякі президенти вдвічі менше правили, ніж Аваков був на посаді,
– сказав журналіст.
Він назвав щонайменше 2 причини, чому Зеленський захотів позбавитися Авакова:
- жодних реформ на такому терміні не проводитимуть;
- ми заходимо у виборчу кампанію – президенту важливо мати людину, якій він може довіряти.
Лещенко прокоментував заяву про відставку Авакова: дивіться відео
Відставка Авакова: коротко
- У ЗМІ вже давно поширювались чутки про відставку міністра.
- Офіційно заяву про звільнення Авакова опублікували на сторінці Міністерства 13 липня приблизно о 18:00.
- Відставку Авакова можуть обговорити на закритому засіданні "Слуги народу"
- Також у ЗМІ є інформація, що наступником Авакова може стати секретар РНБО Олексій Данілов.