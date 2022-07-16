Политический кризис ставит под угрозу поставки оружия Украине, – МИД Италии

Политическое напряжение в Италии растет. Премьер-министра Марио Драги призывают уйти в отставку, хотя такой шаг может иметь очень серьезные последствия.

Противники Марио Драги и его правительства требуют его немедленной отставки. Глава МИД Луиджи Ди Майо убежден – оппоненты правительства решили сыграть в пользу путина и россии.

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Опасность политического кризиса в Италии

По мнению Ди Майо, политический кризис может иметь ужасающие последствия не только для Италии, но и повлиять на военную помощь Украине. Вернее, спровоцировать ее прекращение.

Глава итальянского МИД обвинил противников правительства в содействии владимиру путину, которому кризис в Италии сыграет на руку. Ди Майо призвал парламентариев не голосовать за выражение недоверия правительству Марио Драги.

Россияне прямо сейчас празднуют то, что добились падения еще одного западного правительства. Теперь я сомневаюсь, что мы можем отправить оружие в Украину. Это одна из многих серьезных проблем,

– заявил он.

Глава МИД Италии пояснил: если правительство развалится, то до выборов оно будет выполнять свои обязанности с очень ограниченными полномочиями. Соответственно, Италия не сможет подписывать договора и будет заложником собственных политических проблем.

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