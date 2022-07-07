"Есть достойные люди": кто может заменить Джонсона и как эти кандидаты относятся к Украине
Британские СМИ сообщают, что после волны отставок министров Борис Джонсон планирует покинуть пост лидера Консервативной партии. Официального заявления еще не было. Кто же может заменить Джонсона и как эти люди относятся к Украине читайте в статье.
Об этом 24 каналу рассказал британский журналист Андрей Остальский. Он считает, что сейчас у Джонсона больше шансов на отставку.
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Может ли Джонсон избежать отставки
Борис Джонсон накануне встретился с членами правительства и заверил их, что никакой добровольной отставки не планирует. А на места уволенных чиновников он назначит новых людей.
Андрей Остальский говорит, что большинство министров попали в правительство почти случайно на волне Brexit. И потому эти люди поддерживают Джонсона.
Но, "уцелеет ли" лично Джонсон, сказать трудно. Сейчас очень большие шансы (на его отставку – 24 канала). Я бы поставил 60% против 40% на то, что ему в ближайшем будущем придется уйти,
– считает британский журналист.
Однако он добавил, что Джонсон не из тех, кто идет добровольно.
Может ли поддержка Украины помочь ему выйти из сложившейся ситуации? Остальский рассказал, что утром 7 июля глава МИД России захарова заявила, что главная причина политического кризиса Британии – это то, что страна занимается поддержкой Украины.
"Но дело здесь совсем наоборот – та роль, которую Джонсон играл с четкой позицией по отношению к Украине – полностью соответствует настроениям общества Великобритании и даже среди оппозиционеров", – говорит он.
Журналист считает, что то, что Джонсон уверенно проводил линию в поддержку Украины – возможно, без этого его уже и не было в этом кресле. Однако, по его мнению, общество Британии может многое простить Джонсону, но не лжи.
Кто может заменить Джонсона
Остальский заверил, что в правительстве Британии есть достойные люди. К примеру, министр обороны Великобритании Бен Уоллес, четко и решительно поддерживающий Украину, не меньше Борис Джонсон.
Кстати, в опросе среди членов Консервативной партии говорится, что он сейчас №1 среди тех людей, кому хотели бы доверить руководство страной в случае отставки Джонсона,
– заявил британский журналист.
Также среди поклонников министр иностранных дел Лиз Трасс, она на втором или третьем месте. Она также занимает четкую позицию по отношению к Украине.
Британский журналист придерживается той позиции, что если Борис Джонсон уйдет, то не хотелось бы, чтобы изменилась политическая линия поддержки Украины.
Но, наверное, волноваться особо не о чем. По крайней мере, фавориты – Лиз Трасс и Бен Уоллес – себя зарекомендовали тоже, как убедительные приверженцы этой же линии (поддержки Украины – 24 канал). Поэтому, если они возглавят правительство Британии, то ничего в этом вопросе не изменится.
– подытожил Андрей Остальский.
Остальский о вероятности отставки Джонсона и кандидатов на его должность: видео
Возможность отставки Джонсона: что этому предшествовало
- Новый скандал связан с тем, что Джонсон назначил на должность парламентского организатора Консервативной партии Криса Пинчера, обвиняемого в притязаниях.
- Премьер-министр якобы знал, что в прошлом Пинчер уже был похожи инциденты. В то же время канцелярия Джонсона утверждает, что глава правительства не знал о ненадлежащем поведении чиновника – и потому поддержал его назначение в 2022 году.
- По данным СМИ, из-за этого уже 38 членов правительства Великобритании ушли в отставку. Среди них есть министры, их помощники и другие должностные лица.
- В настоящее время британские СМИ со ссылкой на собственные источники в правительстве сообщают, что Борис Джонсон покинет пост главы Консервативной партии Великобритании. Официальное заявление должно появиться 7 июля.