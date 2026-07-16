Михаил Федоров раскрыл схемы коррупции в сфере закупок и рассказал об экономии за счет тендеров

После отставки Михаил Федоров выступил с рядом заявлений. Он рассказал о радикальных изменениях в системе оборонных закупок, борьбе с коррупционными схемами внутри ведомств и внедрении открытых тендеров.

Как сообщил на брифинге Михаил Федоров, все эти меры позволили сэкономить сотни миллионов долларов государственных средств. По словам чиновника, первым шагом после его прихода стала полная перестройка системы закупок на основе анализа данных.

Что сказал Федоров о коррупции в сфере закупок?

Ранее Генеральный штаб самостоятельно определял перечень компаний для закупки продукции. Новая система предусматривает выбор среди ведущих компаний по рейтингу. В частности, на Brave1 Market в каждой категории выбирается топ-10 производителей, у которых закупается 80% дронов для улучшения качества на фронте, а остальные 20% реализуются через открытые тендеры.

Михаил Федоров привел пример успешного запуска открытых тендеров на закупку снарядов калибра 155 мм дальнего действия. Благодаря конкуренции удалось снизить цену на тысячу долларов за каждый снаряд.

Было 35 транспортных компаний, была одна известная компания, в которой недавно прошли обыски. Они думали, что смогут как-то договориться, что что-то изменится, тендер не состоится. А потом все-таки поняли, что тендер будет. Присоединились шестой компанией и снизили цену на тысячу долларов за каждый снаряд. Это пример того, как работают тендеры,

– подчеркнул Федоров.

В целом на тендере по артиллерии государство сэкономило более 100 миллионов долларов. Федоров добавил, что пришлось приостановить большое количество прямых контрактов с иностранными и украинскими компаниями, которые заключались в обход прозрачных процедур.

В частности, было принято решение отказаться от закупки коротких 155-мм снарядов, поскольку на фронте сейчас их избыток, и перенаправить средства партнеров на контракты с большей дальностью.

Федоров также откровенно рассказал о разоблачении коррупционеров внутри департаментов, которые работали в интересах частных компаний и привлекали сотрудников правоохранительных органов для оказания давления:

Были начальницы департаментов, назначенные компаниями. Они вместе с сотрудниками определенных правоохранительных органов приходят на совещания. Когда я узнал, почему ты, начальник департамента, приглашаешь сюда сотрудника правоохранительных органов на совещание по боеприпасам или, например, по перемещению предприятий, я был удивлен. Мы начали их увольнять,

– сказал Федоров.

Кроме того, удалось раскрыть попытку заключения прямого контракта с компанией ТЭК, которая имела маржу в 200–300% и связана с известным лицом, находящимся за пределами Украины. После обсуждений с Генштабом эту компанию отстранили от закупок. По факту утечки информации провели служебное расследование и проверку на полиграфе, по результатам которых виновные должностные лица были понижены в звании.