Об этом 24 Каналу рассказал специалист по стратегическим коммуникациям, публицист Юрий Богданов. По его словам, ситуация с отставкой Федорова может привести к неожиданным последствиям. Сейчас чрезвычайно интересно, куда именно он уйдет.

Что ждет Федорова?

По мнению Богданова, Федоров должен занять должность, соответствующую его уровню. Здесь можно рассматривать три варианта. Либо вице-премьер-министр, либо сам премьер-министр, почему это уже не произойдет. Либо же он может стать главой Офиса Президента. В то же время там уже работает Кирилл Буданов.

Я думаю, что сейчас Федорова отпустили в прекрасную политическую карьеру. Полагаю, он найдет себе место в сфере обороны, потому что это для него важно. Там он будет наращивать свой капитал. Мне кажется, что Владимир Александрович создал себе еще одного конкурента на выборах,

– отметил Богданов.

При этом Федоров сочетает в себе лучшие черты как гражданского кандидата, так и кандидата военного времени. Если он захочет, то сможет добиться успеха в этом направлении.

Какое будущее ждет Федорова: смотрите видео 24 Канала

Кроме того, вряд ли Федорова вернут на пост министра обороны. Этот сценарий кажется слишком маловероятным.

У Владимира Зеленского есть такая черта, которая во внешней политике помогает, а во внутренней – мешает. Он не ведет переговоры с "террористами". Его невозможно шантажировать. Если условный Трамп так поступает, то просто идет напролом. Зеленский не уступает ему. Во внутренней политике он тоже не уступает,

– отметил Богданов.

Однако однажды уже был откат решений в отношении НАБУ. Но тогда совпали внутреннее и внешнее давление. В контексте Федорова вряд ли стоит ожидать вопросов от партнеров, ведь это внутренний вопрос Украины. Они не будут вмешиваться в такие дела.