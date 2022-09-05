У путина видели обращение печального кадырова и прокомментировали его возможную отставку

Пропутинский руководитель Чечни рамзан кадыров 4 сентября записал видео, где говорил, что "постарается вовремя уйти". В кремле уже отреагировали на это и высказались о возможной отставке верного приспешника.

Говорил об этом глава пресс-службы кремлевского диктатора дмитрий песков. Он заявил, как заметил 24 канал, что пока кадыров не уходит в отставку.

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Кадыров просится в отставку уже в третий раз

По словам пескова, в кремле уже посмотрели обращение самого известного пророссийского чеченца. Мол, видели эти обращения, но пока они "не материализовались".

Пока мы исходим из того, что он (кадыров – 24 канал) продолжает руководство Чеченской Республикой,

– заявил песков.​

Следует заметить, что кадыров не в первый раз записал такое видео. Также он говорил, что может уйти в отставку в 2016 году, а затем повторил это через год. Почему его уже 15 лет не отпускают с должности главы региона – неизвестно.

Что было в свежем обращении кадырова

В своем видеообращении дон рамзан заявил, что после 15 лет руководства Чечней заметил – "засиделся в должности". Мол, поэтому он хочет уйти. Примечательно, что он говорил это с очень грустным лицом.

Я сам заметил, что засиделся. Считаю, что полностью заслуживаю длительного и неограниченного отдыха,

– заявил кадыров.

Следует отметить, что в последний раз он сам баллотировался на выборах в 2021 году. Кремлевские СМИ же сообщают со ссылкой на собственные источники, что кадырова могут перевести на руководящую должность в росгвардию.

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