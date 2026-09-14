Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Что известно о голосовании по отставке Кравченко?

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал представление об увольнении Руслана Кравченко от должности генерального прокурора. Решение было принято единогласно: все 17 членов комитета, принимавших участие в голосовании, поддержали отставку, против и воздержавшихся нет.

Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует уволить Кравченко с должности генерального прокурора. Решение поддержано единогласно,

– подчеркнул Арахамия.

Напомним, 14 сентября в Верховную Раду поступило представление президента Владимира Зеленского об увольнении Руслана Кравченко от должности генерального прокурора. В документе глава государства просит парламент дать согласие на его отставку.

Представление внесено в соответствии с положениями Конституции Украины, которые определяют полномочия президента и Верховной Рады в этом вопросе. Представлять документ на пленарном заседании парламента будет представительница президента в Верховной Раде Галина Михайлюк.

Как сообщил Давид Арахамия, рассмотрение в зале запланировано на завтра. Окончательное решение об освобождении Руслана Кравченко от должности генерального прокурора должна принять Верховная Рада.